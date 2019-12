Feuerwehr München

FW-M: PKW in Vollbrand (Sendling)

München (ots)

Montag, 30. Dezember 2019, 16.56 Uhr; Trautmannstraße

Heute Nachmittag hat ein Fahrzeugbrand einen VW Tiguan völlig zerstört. Der Fahrer eines Firmenfahrzeuges bemerkte während der Fahrt, das sein Wagen stark raucht und hielt daraufhin am Fahrbahnrand an. Als er nach dem Aussteigen die Flammen sah, rief er umgehend die Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte konnten bereits auf der Anfahrt die Rauchsäule erkennen. Beim Eintreffen stand der Pkw bereits in Vollbrand. Trotz der umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte der Totalschaden am Fahrzeug nicht abgewendet werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

