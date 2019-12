Feuerwehr München

FW-M: Brand in Doppelhaushälfte (Lerchenau)

München (ots)

Samstag, 28. Dezember 2019, 16.23 Uhr; Azaleenstraße

Am Nachmittag ist es im Keller eines Wohnhauses zu einem Brand gekommen. Ein Nachbar hörte mehrere Rauchmelder und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Zeitgleich mit den Einsatzkräften traf der Bewohner an der Einsatzstelle ein. Dieser händigte dem Einsatzleiter den Haustürschlüssel aus und versicherte, dass sich niemand anderes im Gebäude befindet. Danach ging ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und C-Rohr, zur Brandbekämpfung in den Keller. Dort fanden sie eine brennende Waschmaschine vor, löschten diese ab und brachten sie in Freie. Durch das Feuer schmolzen die Kunststoffabwasserleitungen, was zur Folge hatte, dass sich das Abwasser im Keller sammelte. Mit Wassersaugern wurde das Schmutzwasser aufgenommen und der Kanalisation zugeführt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

