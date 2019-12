Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall mit Todesfolge (Feldmoching-Oberschleißheim)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Sonntag, 22. Dezember 2019, 12.07 Uhr; Feldmochinger Straße

Am Sonntagmittag meldeten einige Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der Feldmochinger Straße in nördlicher Richtung kurz nach der Stadtgrenze. Ein Mercedes war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der 70-jährige Fahrer saß noch schwer verletzt in seinem Fahrzeug, als die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen. Noch während die technische Rettung des Verunfallten eingeleitet wurde, stellte der Notarzt die Indikation für eine Sofortrettung. Unmittelbar nach der Befreiung durch die hintere Fahrertür leitete der Notarzt mit dem medizinischen Personal Reanimationsmaßnahmen ein. Noch während der Abtransport in den Schockraum einer Münchner Klinik vorbereitet wurde, zeigte sich, dass die Rettungsversuche erfolglos bleiben würden. Der 70-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Über eine Stunde blieb die Feldmochinger Straße für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell