Feuerwehr München

FW-M: Rauchentwicklung in Wohnanlage (Moosach)

München (ots)

Mittwoch, 18. Dezember 2019, 17.14 Uhr; Allacher Straße

Am frühen Abend ist es in der Allacher Straße durch Gegenstände auf dem Herd zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnanlage gekommen. In dem Objekt sind laut Auskunft der Polizei 27 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Ein 39-jähriger, gehbehinderter Mann konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner völlig verrauchten Wohnung im Erdgeschoß retten. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brandrauch im Flur, sowie die Hilfeschreie des Bewohners und verständigten die Integrierte Leitstelle. Als die alarmierte Feuerwehr kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, hat ein Nachbar den Mann aus der Schadenswohnung bereits gerettet. Der Mann trat hierfür die Wohnungstüre ein, begab sich in den Brandrauch und zog seinen Nachbarn aus der bereits stark verrauchten Wohnung.

Wir raten von solchen Taten strickt ab, da Brandrauch sehr gefährlich und giftig ist.

Vier Personen aus den Nachbarwohnungen wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der gerettete Mann aus der Brandwohnung zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Münchner Klinik transportiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(dr)

