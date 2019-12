Feuerwehr München

FW-M: Adventskranz in Flammen (Au-Haidhausen)

München (ots)

Mittwoch, 11. Dezember 2019, 12.42 Uhr; Schornstraße

Gerade in der Weihnachtszeit kommt es immer wieder zu Bränden durch unbeaufsichtigte Adventskränze mit echten Kerzen. So auch am Mittwochmittag. Ein aufmerksamer Nachbar hörte den ausgelösten Rauchmelder im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und alarmierte sofort die Feuerwehr. Ein Adventskranz hatte Feuer gefangen und die Flammen waren bereits auf den Tisch übergegriffen. Die Einsatzkräfte mussten sich mit schwerem Atemschutzgerät gewaltsam Zutritt zur bereits stark verrauchten Wohnung verschaffen. Mit einem Kleinlöschgerät konnte das Feuer schnell abgelöscht werden. Die Mieter der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Mit einem Hochleistungslüfter wurde abschließend die Wohnung entraucht. Wegen der starken Rauchentwicklung schätzt die Feuerwehr den Schaden auf zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Für den sicheren Umgang mit Adventsgestecken und Weihnachtsbäumen beachten sie bitte unsere Tipps unter dem folgenden Link: http://bit.ly/AdventFeuerwehr

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(h31)

