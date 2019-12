Feuerwehr München

FW-M: Brand in Einfamilienhaus (Feldmoching)

München (ots)

Dienstag, 10. Dezember 2019, 21.17 Uhr; Karlsfelder Straße

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ist gestern Abend ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Die Bewohner mussten in einer Pension untergebracht werden.

Nach dem Einheizen des holzbefeuerten Kaminofens bemerkten die Bewohner eine außergewöhnlich starke Hitzeentwicklung am Ofenrohr und kurz darauf bereits Funkenflug an der Holzverkleidung. Deswegen setzten sie sofort einen Notruf an die Integrierten Leitstelle ab. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten die bereits glimmende Holzverkleidung schnell ablöschen. Da auch Teile der Isolierung in Brand waren, musste die Zwischendecke in dem betroffenen Zimmer geöffnet und ebenfalls abgelöscht und kontrolliert werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurde der Sicherungskasten des Gebäudes so stark beschädigt, dass das Gebäude stromlos geschaltet wurde. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr an eine nahe gelegene Pension vermittelt, da die Wohnung derzeit nicht nutzbar ist. Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (kiß)

