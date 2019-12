Feuerwehr München

FW-M: Riss in Kühlleitung (Moosach)

München (ots)

Freitag, 6. Dezember 2019, 13.11 Uhr; Bunzlauer Platz

Am Freitagmittag bemerkte ein Passant Rauch aus einer Tiefgarage aufsteigen und informierte die Feuerwehr. Als die alarmierten Kräfte an der Einsatzadresse eintrafen, wurden sie bereits von einem Haustechniker erwartet. Er teilte dem Einsatzleiter mit, dass in einem Technikraum der Kohlenstoffdioxidmelder ausgelöst hätte. In diesem Raum befände sich die CO2- Anlage für die Kühlung des angrenzenden Einkaufszentrums. Ein Stoßtrupp, unter Atemschutz und mit Messgeräten ausgerüstet, ging in den Raum vor, um den Grund für die Auslösung zu suchen. Nach kurzer Zeit entdeckte der Trupp einen Riss in einer Kühlleitung. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten ebenfalls unter Atemschutz die angrenzenden Bereiche der Tiefgarage. Dort kam es jedoch zu keiner erhöhten CO2-Konzentration. Um den CO2-Austritt zu stoppen, rüsteten die Einsatzkräfte den Haustechniker mit einem Atemschutzgerät aus. Zusammen mit einem Trupp der Feuerwehr ging er in den Raum, um die betroffene Leitung von der Gaszufuhr zu trennen. Nach zwanzig Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Eine Belüftung der Räumlichkeiten durch die Einsatzkräfte war nicht notwendig, da der Technikraum über eine eigene Absauganlage verfügt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Wie es zu dem Riss in der Leitung gekommen ist, ist unklar.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(ret)

