Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall mit vier Verletzten (Sendling-Westpark)

München (ots)

Sonntag, 1. Dezember 2019, 16.15 Uhr; Fürstenrieder Straße

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Pkw sind drei Personen schwer und eine leicht verletzt worden. Ein Porsche Macan war auf der Fürstenrieder Straße stadtauswärts unterwegs, als plötzlich ein stadteinwärts fahrender BMW M2 über den mittleren Grünstreifen auf die Gegenspur geriet. Der 60-jährige Lenker des Porsche konnte nicht mehr ausweichen und traf den BMW frontal in dessen Beifahrerseite. Dabei wurden der Porschefahrer sowie eine 22-jährige Mitfahrerin im Fond schwer verletzt. Der 23-jährige Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Münchner Kliniken transportiert. Der 18 Jahre alte Fahrer des BMW wurde nach einer kurzen Behandlung vor Ort mit schweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der Fahrer eines dritten involvierten Fahrzeugs, ein Seat Cupra, blieb unverletzt. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle während des Einsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme durch einen Gutachter aus. Während dieser Zeit war die Fürstenrieder Straße stadtauswärts komplett gesperrt. Stadteinwärts musste die Fahrbahn auf eine Spur verengt werden. An dem BMW und dem Porsche entstand ein Totalschaden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell