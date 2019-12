Feuerwehr München

FW-M: Verbrennung durch Ethanolofen (Neuhausen)

München (ots)

Sonntag, 1. Dezember 2019, 19.46 Uhr; Donnersbergerstraße

Am Abend hat ein 35-jähriger Mann schwere Verbrennungen erlitten. Beim Auffüllen eines Ethanolofens kam es zu einer Rückzündung. Diese traf den Bewohner und entzündete das Mobiliar des Wohnzimmers sowie den Teppich vorm Ofen. Der Verletzte und seine Freundin setzten unverzüglich den Notruf ab und begannen mit Löschmaßnahmen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung bereits verraucht und der Brand zu großen Teilen gelöscht. Den Rest löschte die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges ab. Der Verletzte wurde vom Notarzt in eine Spezialklinik für Brandverletzungen transportiert. Die Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ebenfalls in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr verbrachte das angebrannte Mobiliar auf den Balkon und konnte durch eine natürliche Belüftung die etwa 100 Quadratmeter große Wohnung entrauchen. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell