Feuerwehr München

FW-M: Schwerverletzter nach Wohnungsbrand (Berg am Laim)

München (ots)

Mittwoch, 27. November 2019, 14.30 Uhr; Ulrichsbergstraße

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in Berg am Laim alarmiert. Durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder hatte der Mitteiler das Feuer in einer Erdgeschosswohnung bemerkt. Die Einsatzkräfte konnten bei Eintreffen eine starke Rauchentwicklung feststellen, die sich bereits über das Treppenhaus ausgedehnt hatte. Zu Beginn war nicht klar, ob sich Personen in der betroffenen Wohnung befanden. Durch einen Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und Strahlrohr, konnte der schwer verletzte Bewohner aus der Wohnung gerettet und dem Notarzt übergeben werden. Das Feuer im Bereich eines Elektroofens war schnell gelöscht. Zeitgleich nahm die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter zur Entrauchung in Betrieb. Das Feuer brach im Bereich eines Elektroofens aus. Nachdem die Lüftungsmaßnahmen beendet waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Den Sachschaden schätzt die Feuererwehr auf zirka 50.000 Euro.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hax)

