Feuerwehr München

FW-M: Zimmerbrand vereitelt (Schwanthalerhöhe)

München (ots)

Dienstag, 26. November 2019, 22.08 Uhr; Gollierstraße

Am späten Dienstag Abend wurde ein Löschzug der Feuerwehr München zu einem gemeldeten Zimmerbrand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein in Brand geratener Ethanolofen Ursache für die Rauchentwicklung war. Schon kurz nach Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer gelöscht. Der dort wohnhafte 56-Jährige und seine 22-jährige Tochter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht. Nachdem die Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter beendet waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hax)

