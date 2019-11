Feuerwehr München

FW-M: Einkaufswagen auf Abwegen (Neuhausen - Nymphenburg)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Dienstag, 26. November 2019, 13.56 Uhr; Donnersbergerbrücke

Am frühen Nachmittag rollte ein Einkaufswagen über den Bahnsteig und fiel in Folge seiner Fahrt auf das Gleis 2 des Bahnhofes Donnersbergerbrücke. Der Lokführer eines stadtauswärts fahrenden Meridian hat den auf den Gleisen liegenden Einkaufswagen erkannt und eine Schnellbremsung eingeleitet. Dennoch überrollte der Zug den Einkaufswagen und dieser klemmte sich unter dem Triebwagen ein. Um das Hindernis zu entfernen bat die Bahn um die Unterstützung der Feuerwehr München. Mit einem Bolzenschneider zerlegten die Einsatzkräfte das Gefährt so weit, dass es unter dem Zug und aus dem Gleisbereich entfernt werden konnte. Während der technischen Maßnahmen der Feuerwehr und der Unfallaufnahme durch die Polizei, sowie den nötigen technischen Überprüfungen durch Mitarbeiter der Bahn, war das Gleis gesperrt. Dies führte unter anderem zu einem Gleiswechselbetrieb und Verspätungen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Verursacherperson. Ein Sachschaden kann nicht benannt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell