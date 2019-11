Feuerwehr München

FW-M: Kleinbrand in einem Mehrfamilienhaus Sendling - Westpark

München (ots)

Montag, 25.November 2019, 00.26 Uhr; Fernpaßstraße

In der Nacht zum Montag kam es in der Fernpaßstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung. Ursache dafür war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr hatte den Brand mit einem Kleinlöschgerät schnell unter Kontrolle. Durch die Rauchentwicklung erlitt der 80 - jährige Wohnungsinhaber eine Rauchgasvergiftung. Er wurde von der Polizei ins Freie gebracht. Bei der Rettungsaktion erlitt auch ein Polizist eine Rauchgasvergiftung. Beide Patienten wurden zur weiteren Behandlung in Münchner Kliniken gebracht. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten fünf weitere Personen vor Ort versorgt werden. Sie konnten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurück. Durch den Einsatz von Hochleistungslüftern wurden die Wohnungen von der Feuerwehr entraucht. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (mg)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell