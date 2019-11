Feuerwehr München

FW-M: Pkw durch Brand zerstört (Harlaching)

München (ots)

Sonntag, 24. November 2019, 18.14 Uhr; Geiselgasteigstraße

Ein Pkw ist heute Abend durch einen Brand zerstört worden.

Der Fahrer sah Rauch aus der Motorhaube seines 29 Jahre alten Jaguar Typ Double Six aufsteigen und bemerkte, dass das Fahrzeug an Leistung verlor. Sofort lenkte er den Wagen von der Fahrbahn und blieb vor einer Hofeinfahrt stehen. Von dort aus verständigte er die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Ein Atemschutztrupp begann umgehend mit einem C-Rohr die Löschmaßnahmen. Um den Brand vollständig löschen zu können musste die Motorhaube aufgrund der starken Beschädigung durch die Hitzeeinwirkung, mit Gewalt geöffnet werden. Da es sich vermutlich um einen technischen Defekt handelte, wurde die Batterie des Pkw vorsorglich abgeklemmt. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Totalschaden an dem Fahrzeug nicht verhindert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

