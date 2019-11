Feuerwehr München

FW-M: Person unter Einsatzfahrzeug (Maxvorstadt)

München (ots)

Sonntag, 24. November 2019, 1.54 Uhr; Lenbachplatz

In der Nacht ist ein 27-jähriger Mann von einem Polizeifahrzeug eingeklemmt worden.

Die Polizeibeamten vor Ort meldeten der Leitstelle München, dass unmittelbar zuvor eine Person unter einem ihrer Einsatzfahrzeuge eingeklemmt wurde. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr hoben mit Hilfe von Lufthebekissen den VW Bus im Bereich des Vorderwagens so weit an, dass der 27- Jährige schnell befreit werden konnte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Den Unfallhergang ermittelt die Polizei. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle mit einer Drehleiter aus.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

