FW-M: Brand in Trafoanlage (Neuhausen-Nymphenburg)

Samstag, 16. November 2019, 05.09 Uhr; Donnersbergerbrücke

Am Samstag ist es am frühen Morgen zu einem Brand in einer Trafostation der Deutschen Bahn gekommen. Mitarbeiter der DB sahen Rauch aus einem Lüftungsschacht eines Trafogebäudes und alarmierten die Feuerwehr.

Ein Trupp mit Atemschutzgeräten und einem Kohlendioxidrohr des Sonderlöschmittelfahrzeugs, gingen in den verrauchten Bereich vor. Sie konnten den Brand schnell lokalisieren und die Löschmaßnahmen einleiten. Etwa nach einer halben Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Trafostation stromlos geschalten. Durch diese Abschaltung war an verschiedenen Bahnhöfen kein Licht mehr. Die Feuerwehr leuchtete bis zum einsetzten des Tageslichtes aus.

Insgesamt waren an dem Einsatz zehn Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

