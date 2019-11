Feuerwehr München

FW-M: Kleines Feuer - große Verrauchung (Obergiesing)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Donnerstag, 14. November 2019, 19.06 Uhr; Schwanseestraße

Eine brennende Streugutkiste hat am Donnerstagabend eine Tiefgarage in der Schwanseestraße stark verraucht. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang dichter schwarzer Rauch aus einer Tiefgaragenausfahrt in Obergiesing. Ein Stoßtrupp ging zum Innenangriff in das Gebäude. Schnell konnte eine brennende Kunststoffbox, in der Streugut aufbewahrt wird, als Brandherd lokalisiert werden. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht. Die massive Verrauchung der Tiefgarage musste mit mehreren Hochleistungslüftern beseitigt werden. Der Sachschaden durch die Flammen wird durch die Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ob weiterer Schaden an den in der Tiefgarage geparkten Fahrzeugen entstand, kann seitens der Feuerwehr nicht festgelegt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wurde niemand verletzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (saur)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell