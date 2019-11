FW-M: Alle Jahre wieder (Altstadt)

Feuerwehr München

Dienstag, 12. November 2019, 6.00 Uhr; Marienplatz

Seit heute Morgen steht der Christbaum wieder am Münchner Marienplatz und wartet auf die Eröffnung des Christkindlmarkts.

Bereits am 11. November um 22 Uhr war der Christbaum aus der Gemeinde Mauth mit einem Spezialtransport in München angekommen. Um 6 Uhr des heutigen Tages war es dann soweit. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr München, des Münchner Baureferats und des Stiftungslandkreises Freyung-Grafenau bereiteten sich darauf vor, die 21 Meter hohe Fichte an ihren Bestimmungsort aufzustellen. Bei vier Grad Celsius und leichtem Nieselregen lief der komplette Vorgang ruhig und problemlos ab. Um 7.14 Uhr war die dreieinhalb Tonnen schwere Fichte an ihrem Platz und sicher verkeilt. Im Anschluss fingen Mitarbeiter des Baureferats der Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsleittechnik an die rund 3000 Kerzen an dem Baum anzubringen. Parallel dazu werden nun die Stände für den Christkindlmarkt aufgestellt. Nun wartet die Tanne mit ihrer Beleuchtung auf den 27. November, an dem sie erstmals in voller Pracht zur Eröffnung des Münchner Christkindlmarkts erstrahlen wird. Auch nach Ende des Christkindlmarkts wird der Baum bis zum 6. Januar weiter beleuchtet, bis er dann am 9. Januar 2020 durch die Berufsfeuerwehr München wieder abgebaut wird.

