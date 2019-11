Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall mit drei Verletzten (Allach-Untermenzing)

München (ots)

Mittwoch, 6. November 2019, 07.29 Uhr; Otto-Warburg-Straße

Am Mittwochmorgen ist es in der Otto-Warburg-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Pkw gekommen.

Als die ersten Einsatzkräfte die Alarmadresse erreichten, zeigte sich folgendes Bild: Ein VW, ein Mazda und ein Mini waren aus bisher noch unbekannter Ursache in der Kreuzung zum Schwabenbächl und Otto-Warburg-Straße zusammengestoßen. Hierbei hatte sich der VW so stark deformiert, dass der 35-jährige Fahrer im Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die beiden Fahrerinnen des Mazdas und des Minis konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen.

Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde das Dach des VW abgenommen und der Patient rückenschonend aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 1" in den Schockraum einer Münchner Klinik geflogen. Die zwei weiteren beteiligten Fahrerinnen wurden ebenso in Krankenhäuser transportiert.

An allen drei Pkw kam es zum Totalschaden. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eineinhalb Stunden. In der Zeit war die Otto-Warburg-Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

