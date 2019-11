Feuerwehr München

FW-M: Spontane Geburt (Feldmoching)

München (ots)

Donnerstag, 31. Oktober 2019, 22.21 Uhr; Toni-Pfülf-Straße

Gestern Abend hat das dritte Kind einer bereits vierköpfigen Familie das Licht der Welt erblickt.

Die 34-jährige Mutter und ihr Mann brachten noch in Ruhe ihre beiden Söhne, drei und zwei Jahre alt, ins Bett. Plötzlich bekam die schwangere Frau Wehen. Da sie das Gefühl schon kannte, planten die Eltern sofort das weitere Vorgehen. Nach einiger Zeit bemerkte der Vater, dass die Schmerzen seiner Frau so groß waren, dass er sie nicht mehr selbst in die Klinik fahren konnte. Daraufhin rief er den Notruf. Kurz nach dem Eintreffen des Rettungswagens kam der kleine Noah um 22.38 Uhr quietschfidel auf die Welt. Nach einer kurzen Untersuchung des Neugeborenen durch den Kindernotarzt, wurden die 38-Jährige und ihr Noah vorsorglich in ein Münchner Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr wünscht der gewachsenen Familie viel Spaß und Glück mit ihrem neuen Erdenbürger.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

