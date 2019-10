FW-M: Trambahn auf Abwegen (Neuhausen)

Feuerwehr München

Dienstag, 29. Oktober 2019, 13.25 Uhr Lachnerstraße & Nymphenburger Straße

Eine aus den Schienen gesprungene Straßenbahn hat in Neuhausen für einen zweistündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Als der Triebwagenführer mit seiner Trambahn auf eine Wendeschleife fahren wollte, sprang die Bahn an der Kreuzung Nymphenburger Straße und Lachnerstraße aus den Schienen. Die Stadtwerke München sowie ein Löschzug der Berufsfeuerwehr wurden zur Einsatzstelle beordert. Eine Kombination aus Muskelkraft, sogenannten Rutschblecken und dem Eigenantrieb der Bahn brachten die Tram nach etwa eineinhalb Stunden wieder in die Spur. Da die Bahn ohne Fahrgäste zum Wenden unterwegs war, gab es keine Verletzten.

