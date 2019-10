Feuerwehr München

FW-M: Feuerwehr rettet 17 Personen (Neuperlach)

München (ots)

Dienstag, 29. Oktober 2019, 13.47 Uhr Von-Knoeringen-Straße

Am frühen Nachmittag kam es im Stadtteil Neuperlach zu einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle einen Brand mit starker Rauchentwicklung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Personen in den oberen Stockwerken an Fenstern und auf Balkonen. Der Einsatzleiter schickte sofort mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude. Da der Fluchtweg über das Treppenhaus durch den Brandrauch nicht passierbar war, wurden die Bewohner über zwei Drehleitern gerettet. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht. Insgesamt wurden von der Feuerwehr 17 Personen gerettet. Fünf davon wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Anschließend wurde das Gebäude entraucht und alle Wohnungen kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

