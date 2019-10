Feuerwehr München

FW-M: Treppenhaus in Flammen (Lehel)

München (ots)

Montag, 21. Oktober 2019, 17.32 Uhr, Wurzerstraße

Gleich mehrere Anrufer verständigten die Integrierte Leitstelle per Notruf über einen Brand im zweiten Obergeschoss. Die Mitteiler berichteten von einem Flammenüberschlag in das darüber liegende Geschoss. In dem Gebäude sind laut Polizei 25 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Als die umgehend alarmierten Kräfte der Hauptfeuerwache kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen drangen bereits Flammen aus dem Fenster und dichter schwarzer Rauch aus dem Dach. An dem Objekt war ein Rauchabzug installiert durch den Brandrauch abziehen konnte. In der kurzen Zeit hatte sich das Feuer bereits in den Treppenraum ausgebreitet. Dort brannten bereits sämtliche Wohnungstüren im zweiten, dritten, vierten und fünften Obergeschoss. Zwei Bewohner waren noch im Gebäude. Durch das Feuer im Treppenhaus waren sie in ihren darüber liegenden Wohnungen gefangen. Da sich der Brandrauch bereits in sämtliche Wohnungen ausbreitete, wurden ein älterer Mann über die Drehleiter gerettet. Eine Bewohnerin musste auf ihrem Balkon im vierten Obergeschoss ausharren, bis die Feuerwehrleute durch das brennende Gebäude zu ihr vordringen konnten. Sie befand sich im vierten Obergeschoss auf der Gebäuderückseite und konnte mit keiner Leiter erreicht werden. Sie wurde von einem Feuerwehrmann betreut. Im Anschluss wurde sie von einem Atemschutztrupp mit einer Fluchthaube durch das verrauchte Treppenhaus ins Erdgeschoss gebracht. Bei dem Brandeinsatz wurden fünf Bewohner durch Rauchgasvergiftungen verletzt. Drei Patienten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Münchner Kliniken transportiert. Die Feuerwehr betreute weitere 15 betroffene Personen. Sechzehn Wohnungen ab der zweiten Etage sind nicht mehr bewohnbar. Es waren etwa 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Stadtwerke München trennten das gesamte Gebäude vorübergehend von Wasser und Strom. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(dr)

