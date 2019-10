Feuerwehr München

FW-M: Zwei Fahrzeuge in Brand (Neuhausen-Nymphenburg)

München (ots)

Dienstag, 15. Oktober 2019, 22.56 Uhr; Olgastraße

Bei einem Brand an zwei geparkten PKW entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Am späten Abend ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein geparkter PKW in der Olgastraße in Neuhausen brennen würde. Sofort wurde die Feuerwehr verständigt. Als ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, hatte der Brand bereits auf ein zweites geparktes Fahrzeug übergegriffen. Mit einem C-Rohr und unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Um ein Übergreifen auf ein drittes Fahrzeug zu verhindern, wurde ein zweites Rohr vorbereitet. Da die Brandbekämpfung aber zügig Erfolg zeigte, war dies eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zur Brandursache und zum Gesamtschaden ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell