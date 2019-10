FW-M: FW-M: Mann fällt in Aufzugschacht (Schwanthalerhöhe)

Feuerwehr München

Sonntag, 13. Oktober 2019, 0.48 Uhr; Alter Messeplatz

In der Nacht zu Sonntag ist ein etwa 70-jähriger Mann in einen Aufzugschacht gefallen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Eine Bewohnerin in einem Mehrparteienhaus hörte in der Nacht die Hilferufe des Verunfallten und informierte die Feuerwehr. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, lag der Mann auf einem Betonsockel im Aufzugschacht und bewegte sich nicht. Über eine Aufzugstür im zweiten Untergeschoss sowie eine Steckleiter stiegen die Einsatzkräfte zu dem älteren Mann hinunter und leiteten die medizinische Versorgung ein. Um den Patienten aus dem Schacht retten zu können, fixierten die Einsatzkräfte den Mann auf einem Spineboard und brachten ihn mithilfe der Steckleiter nach oben. Dort konnte er an die inzwischen eingetroffene Notarztbesatzung übergeben werden. Nach kurzer Behandlung vor Ort wurde der Verunfallte mit dem Verdacht auf ein Polytrauma in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Wie der Mann in den Aufzugschacht fallen konnte wird durch die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

