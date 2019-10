FW-M: Kellerbrand (Obersendling/Solln)

Feuerwehr München

Mittwoch, 9. Oktober 2019, 13.59 Uhr; Wilbrechtstraße Am frühen Nachmittag ist es zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, erwartete sie bereits die Hauseigentümerin. Sie schilderte, dass es im Keller im Bereich des Kachelofens brennen würde. Sofort gingen mehrere Trupps geschützt durch Atemschutz in den Keller zur Brandbekämpfung vor. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht. Zur Entrauchung des stark verrauchten Hauses wurden zwei Hochleistungslüfter eingesetzt. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Brandgut ins Freie gebracht und das restliche Haus kontrolliert. Der Schaden wird seitens der Feuerwehr auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (jän)

