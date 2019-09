Feuerwehr München

FW-M: Wiesn-Halbzeitbilanz 2019

München (ots)

Die Steigerung der Besucherzahlen auf dem Oktoberfest 2019 wirkt sich auch auf die Einsatzzahlen beim Rettungsdienst aus. So wurden dieses Jahr bis einschließlich Samstag, den 28. September 2019, über die Integrierte Leitstelle 1.595 Rettungsdiensteinsätze disponiert - und damit 184 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.

Am meisten zu tun gab es für die Rettungskräfte an den zwei Samstagen. Hier wurden 295 (zum Anzapfen am 21. September) bzw. 354 Einsätze (28. September) disponiert.

Die Wiesn-Wache der Feuerwehr rückte bisher neun Mal aus, vor allem zu kleineren Technischen Hilfeleistungen. In der Nacht zum Sonntag (29. September) kam es zu einem kleinen Brandereignis. Ein T-Shirt landete auf einem Außenscheinwerfer eines Wiesn-Festzeltes und fing Feuer. Dies wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Sicherheitsdienst gelöscht. Der Bereich wurde kontrolliert und der Scheinwerfer abgebaut.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell