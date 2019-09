Feuerwehr München

FW-M: OB Reiter live beim Feuerwehreinsatz (Innenstadt)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Donnerstag, 26. September 2019, 11.29 Uhr; Marienhof Erneut hat sich ein Autofahrer mit seinem PKW im U-Bahnabgang verirrt. Der Fahrer des VW Tiguan verwechselte einen Treppenabgang zur U-Bahn am Marienhof mit einer Tiefgaragenzufahrt. Der Fahrer gab an, dass ihn ein Parkschild irritiert hätte. Bereits vor knapp zwei Monaten hatte sich ein PKW an dieser Stelle verfahren. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug direkt bei ihrem Eintreffen um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Der betroffene Treppenabgang wurde ebenfalls gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich glücklicherweise niemand auf der Treppe. Die beiden PKW-Insassen hatten das Fahrzeug vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbständig verlassen. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt, auch der Sachschaden ist sehr gering. Ein Abschleppwagen hob den PKW aus dem Treppenabgang. Nach abgeschlossenen Sicherungsmaßnahmen erschien plötzlich Oberbürgermeister Dieter Reiter an der Einsatzstelle. Der Weg zu seinem Büro war durch den Feuerwehreinsatz versperrt. Kurzerhand verließ er sein Dienstfahrzeug und legte die restliche Strecke zu Fuß zurück. Natürlich stattete unser Oberbürgermeister "seinen" Feuerwehrlern einen Besuch ab. Nach einer kurzen Information zum Einsatz und dem gemeinsamen Gruppenfoto machte er sich wieder auf den Weg.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(dr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell