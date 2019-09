Feuerwehr München

FW-M: Fünf Verletzte bei Unfall auf A995 (Unterhaching)

München (ots)

Dienstag, 24. September 2019, 21.39 Uhr; A 995

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Autobahn A995 in Fahrtrichtung Salzburg ein Verkehrsunfall. Auf Höhe der Anschlussstelle Unterhaching kollidierten fünf Fahrzeuge. Bei dieser Karambolage wurden zwei Personen schwer und drei weitere leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften versorgte die Verletzten an der Einsatzstelle und transportierte alle fünf Personen in Münchner Kliniken. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Drei PKW können als Totalschaden gewertet werden. Zum Schutz der Einsatzkräfte sowie zur vollständigen Beseitigung der Trümmer, welche über eine Länge von 500 Metern verteilt lagen, wurde die Autobahn für drei Stunden komplett gesperrt.

