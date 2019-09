Feuerwehr München

FW-M: Küchenbrand in Pflegeheim (Neuhausen)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Donnerstag, 19. September 2019, 12.39 Uhr; Winthirstraße

Heute Mittag ist es in einem Pflegeheim in Neuhausen zu einem Fettbrand gekommen. In einem großen Topf hatte sich Fett entzündet. Ein Küchenmitarbeiter legte folgerichtig eine Löschdecke über den brennenden Topf. Dank des schnellen Eingreifens durch den Koch konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Mann zog sich bei der Aktion allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehrkräfte setzten einen Fettbrandlöscher ein und brachten den stark qualmenden Topf unter Atemschutz ins Freie. Im Anschluss erkundeten sie das restliche Gebäude auf eventuellen Brandrauch und lüfteten kontrolliert den verrauchten Bereich, um die starke Geruchsbelästigung zu beseitigen. Im Anschluss wurde das Gebäude für die Betroffenen wieder freigegeben. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden, Bewohner wurden nicht verletzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(dr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 544554 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell