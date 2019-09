Feuerwehr München

FW-M: Brand in Labor (Klinikviertel)

München (ots)

Mittwoch, 18. September 2019, 11.52 Uhr; Ziemssenstraße

Heute Mittag ist wegen eines Brandes in einer Klinik ein Großaufgebot der Feuerwehr ins Klinikviertel ausgerückt. Der Integrierten Leitstelle wurde ein Brand in einem Labor gemeldet. Die Mitteilerin erwartete die Einsatzkräfte an der Straße und schilderte die Lage. In einem Laborraum war ein Elektrogerät in Brand geraten. Ein Atemschutztrupp konnte mit zwei Kohlendioxidlöschern das Feuer rasch löschen. Um sicherzustellen, dass keine Gefahrstoffe ausgetreten waren, wurden die Räumlichkeiten genau kontrolliert. Abschließend wurde der betroffene Bereich entraucht. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Lindwurmstraße und Ziemssenstraße zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

