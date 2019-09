Feuerwehr München

FW-M: Nächtlicher Verkehrsunfall(Feldmoching-Hasenbergl)

München (ots)

Samstag, 14. September 2019, 05.21 Uhr; Schleißheimer Straße

Eine schwer verletzte Frau, ein Fahrzeug mit Totalschaden und ein zerstörter Ampelmast - lautet die Bilanz eines nächtlichen Verkehrsunfall. Am frühen Samstagmorgen kollidierte eine 50-jährige Frau mit ihrem BMW auf der Schleißheimer Straße stadtauswärtsfahrend mit einem Ampelmast. Wieso die Dame von der Straße abgekommen ist, kann seitens der Feuerwehr nicht beantwortet werden. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde eine technische Rettung mit hydraulischen Rettungsgeräten eingeleitet. An dem verunfallten BMW wurde das Dach komplett abgetrennt, um eine möglichst schonende Rettung der schwer verletzten Frau durchführen zu können. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Frau in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Für die komplette Zeit der Rettungsmaßnahmen wurde die Schleißheimer Straße stadtauswärts gesperrt.

