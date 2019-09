Feuerwehr München

FW-M: Brand in einer Lagerhalle (Milbertshofen)

München (ots)

Dienstag, 10. September 2019, 18.52 Uhr; Schleißheimer Straße

Am Dienstagabend ist es zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen.

Ab 18.52 Uhr gingen in der Integrierten Leitstelle mehrere Anrufe ein. Sie meldeten eine starke Rauchentwicklung auf dem Firmengelände der BMW. Umgehend wurden eine Vielzahl von Einsatzkräften, bestehend aus der Werkfeuerwehr BMW, der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, zum Einsatzort beordert.

Aus unbekannter Ursache war in einer 600 Quadratmeter großen Lagerhalle, das von BMW an Dritte vermietet wird, ein Brand ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung gingen parallel mehrere Einsatzkräfte, ausgestattet mit Atemschutz und C-Rohr, in die Lagerhalle vor.

Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hu36)

