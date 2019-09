Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter schwer verletzt (Maxvorstadt)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Donnerstag, 5. September 2019, 15.32 Uhr; Luisenstraße

Ein 52-jähriger Bauarbeiter wurde bei einem Baustellenunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Bei Arbeiten auf der Baustelle stürzte der Bauarbeiter vier Meter ab und landete mit dem Oberkörper auf einem Eisenträger. Sofort wurde der schwer verletzte Mann durch einen Kollegen erstversorgt und ein Notruf abgesetzt. Ein Notarztwagen, der Einsatzführungsdienst und ein Löschzug der Feuerwehr sowie die Höhenrettungsgruppe wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Durch die Besatzung des Notarztwagens wurde die Versorgung des Verletzten intensiviert. Mit einer Schleifkorbtrage, welche an einer Drehleiter befestigt wurde, konnte der Bauarbeiter schonend an die Oberfläche transportiert werden. Danach wurde er in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zur Unfallursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell