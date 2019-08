Feuerwehr München

FW-M: Abfallhäuschen in Brand (Am Westkreuz)

München (ots)

Dienstag, 27. August 2019, 22.04 Uhr; Reichenaustraße Bei einem Brand in der Reichenaustraße wurde in der Nacht ein Anbau für Müllcontainer zerstört. Anwohner und Passanten meldeten der Integrierte Leitstelle München einen Brand an einer Schule in der Reichenaustraße. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass neben der Schule ein Anbau, in der Mülltonnen gelagert sind, brannte. Zeitgleich wurden mehrere C-Rohre zum Einsatz gebracht, um den Brand schnell zu löschen und ein Übergreifen auf das Schulgebäude zu verhindern. Dennoch zerbarsten durch die Hitzeentwicklung zwei Fenster. Um die betroffenen Bereiche in der Schule kontrollieren zu können, mussten sich die Einsatzkräfte Zutritt zum Gebäude verschaffen. Die leichte Rauchausbreitung in zwei Zimmern entfernten sie mit einem Lüfter. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (pyz)

