FW-M: Nächtlicher Verkehrsunfall (Sendling)

"Eine Person schwer verletzt, vier Personen leicht verletzt sowie zwei Fahrzeuge mit Totalschaden" lautete die Rückmeldung von einem Verkehrsunfall in Sendling in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Im Kreuzungsbereich der Aidenbachstraße und der Zielstattstraße kollidierten ein Mercedes und ein BMW. Dabei wurde ein 20-jähriger Mann schwer sowie vier weitere Personen leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung der Patienten an der Einsatzstelle wurden zwei Personen in Münchner Kliniken transportiert. Während den Rettungs- und Aufräumarbeiten musste der komplette Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang sowie die Höhe des Sachschadens sind nicht bekannt. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

