Feuerwehr München

FW-M: Feuerwehr rettet 14 Personen ( Ramersdorf- Perlach)

München (ots)

Sonntag, 11. August 2019, 13.03 Uhr; Anzinger Straße Heute Mittag meldeten mehrere Bewohner eines Mehrparteienhauses eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum. Sie teilten dem Disponenten mit, dass bereits Rauch in ihre Wohnungen eindringt und sie keine Möglichkeit zur Flucht hätten. Als die Einsatzkräfte an dem fünfgeschossigem Gebäude eintrafen, befanden sich mehrere Personen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Eine Drehleiter wurde umgehend in Stellung gebracht um die Personenrettung durchzuführen. Zeitgleich setzte der Einsatzleiter seine Erkundung fort und stellte fest, dass bereits mehrere Passanten mithilfe eines Gartenschlauches versuchten das Feuer im Treppenraum zu bekämpfen. Um die Brandbekämpfung und Menschenrettung über den Treppenraum fortzuführen, wurden zwei Trupps mit schwerem Atemschutz und einem C-Rohr eingesetzt. Der Brandherd befand sich im Erdgeschoss und konnte zügig abgelöscht werden. Insgesamt wurden 14 Personen von den Kräften der Feuerwehr gerettet. Davon wurden 8 Bewohner über die Drehleiter und vier Personen mit Fluchthauben über den Treppenraum gerettet. Zwei weitere konnten ohne Hilfsmittel durch die Einsatzkräfte ins Freie geführt werden. Aufgrund der starken Rauchausbreitung mussten alle Wohnungen des Hauses durch die Feuerwehr geöffnet und kontrolliert werden. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Mehrparteienhaus entraucht. Von den 14 geretteten Personen wurden neun Personen vom Rettungsdienst behandelt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Münchner Kliniken transportiert. Darunter befanden sich drei Kinder. Das Wohngebäude ist derzeit unbewohnbar. Alle Hausbewohner kommen erstmal bei Bekannten und Verwandten unter. Der Sachschaden wird vonseiten der Feuerwehr auf einen Höheren dreistelligen Betrag geschätzt. Das Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell