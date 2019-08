Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall legt Ring lahm (Ramersdorf-Perlach)

München (ots)

Samstag, 10. August 2019, 11.06 Uhr; Chiemgaustraße + Balanstraße

Am Samstagmittag, hat sich im Kreuzungsbereich der Chiemgaustraße und Balanstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Baustellenfahrzeug und einem Smart ereignet. Passanten bemerkten den Unfall und informierten die Integrierte Leitstelle. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Fahrer des involvierten Lastkraftwagen nicht verletzt war. Der 25-jährige Fahrer eines Smart war schwer verletzt. Aufgrund des Taubheitsgefühls in den Beinen des Mannes, entfernten die Rettungskräfte das Dach des Fahrzeugs. So konnte der Verunfallte achsengerecht und schonend aus seinem Pkw befreit werden. Nach der Erstversorgung am Unfallort konnte der Schwerverletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden. Während den Rettungs- und Aufräumarbeiten musste der Bereich für den Verkehr gesperrt werden. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der genaue Unfallhergang sowie die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

