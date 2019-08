Feuerwehr München

FW-M: Fettbrand in einem Lokal (Altstadt-Lehel)

München (ots)

Samstag, 10. August 2019, 8.52 Uhr; Tal

Gestern Vormittag ist es in einem Restaurant zu einem Fettbrand in einer Fritteuse gekommen. Mitarbeiter konnten schlimmeres verhindern. Die Angestellten eines Lokals bemerkten, dass sich das Fett in der Fritteuse entzündete und alarmierten die Feuerwehr. Zeitgleich löschten sie die Flammen mit einem Fettbrandlöscher. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich beißender Rauch in der Küche. Mithilfe einer Wärmebildkamera stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass das Fett auf über 260 °C erhitzt war. Durch das zugeben von kaltem Fett senkten die Kräfte die Fetttemperatur auf unter 160 °C. Mit zwei Hochleistungslüfter wurde die Küche entraucht. Die beiden Angestellten wurden vorsorglich in Münchner Kliniken transportiert. Während den Lüftungsmaßnahmen mussten etwa zehn Gäste das Lokal kurzzeitig verlassen. Die Gaststätte konnte, nach den Maßnahmen der Feuerwehr, ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

