Feuerwehr München

FW-M: Kollision auf Blaulichtfahrt (Ramersdorf-Perlach)

München (ots)

Mittwoch, 7. August 2019, 17.09 Uhr; Ständlerstraße

Am späten Nachmittag ist es im Kreuzungsbereich Ständlerstraße und Balanstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr München und einem BMW Kombi gekommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs um einen Patienten in das Krankenhaus zu transportieren. In der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des BMW sowie die Rettungswagenbesatzung mit Patienten und Begleitperson blieben dabei unverletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen führte den Transport des achtjährigen Buben sowie seiner Mutter in das Kinderkrankenhaus fort. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

