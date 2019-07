Feuerwehr München

FW-M: Zwei tote Katzen bei Zimmerbrand (Milbertshofen)

München (ots)

Mittwoch, 10. Juli 2019, 12.26 Uhr; Bad-Soden-Straße

Am Mittwochmittag ist es zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Milbertshofen gekommen. Zwei Katzen konnten nur noch tot geborgen werden.

Gegen 12.26 Uhr meldete ein Bewohner den Brand im Erdgeschoss eines Wohngebäudes. Ein ausgelöster Rauchmelder und der Brandgeruch im Treppenhaus hatten ihn darauf aufmerksam gemacht. Unverzüglich gingen die eintreffenden Rettungskräfte, ausgestattet mit einem C-Rohr und Atemschutzgerät, in die Brandwohnung vor. Das Feuer in der Drei-Zimmer-Wohnung war schnell unter Kontrolle. Leider konnten zwei Katzen, die sich in der Wohnung befanden, nur noch tot geborgen werden. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung entraucht.

Der Sachschaden wird vonseiten der Feuerwehr auf 100.000 Euro beziffert. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hu36)

