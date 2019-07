FW-M: Pfählungsverletzung auf der Baustelle (Milbertshofen)

Feuerwehr München

Montag, 1. Juli 2019, 10.24 Uhr; Belgradstraße

Am Montagvomittag hat sich ein LKW-Fahrer auf einer Baustelle schwer verletzt. Der Fahrer sprang von seinem Fahrzeug und übersah dabei ein im Boden einbetoniertes, senkrecht stehendes Bewehrungseisen. Beim Aufprall bohrte sich das scharfkantige, zirka zwei Zentimeter dicke Eisen in den Oberkörper des Mannes. Während der Mann vom Notarzt medizinisch versorgt wurde, musste die Feuerwehr das Metall mit einem Trennschleifer vom Betonfundament abtrennen, um den schwer verletzen Patienten in ein Münchner Krankenhaus transportieren zu können. Auch im Schockraum der Klinik unterstützten die Einsatzkräfte das Operationsteam mit speziellem Feinmechanikerwerkzeug.

