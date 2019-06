FW-M: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall (A995)

Feuerwehr München

Sonntag, 30. Juni 2019, 2.52 Uhr; Autobahn 995 Am Frühen Morgen ereignete sich auf der Autobahn A995 stadtauswärts an der Anschlussstelle Unterhaching Nord ein Unfall mit einem PKW. Aus bisher nicht bekannter Ursache überschlug sich ein blauer Honda im Ausfahrtsbereich mehrfach. Die ersten Einsatzkräfte, die an der Einsatzstelle eintrafen, fanden den Honda auf der Fahrerseite liegend vor. Die drei Insassen hatten zu diesem Zeitpunkt schon alle aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen. Nach ersten Untersuchungen schienen die zwischen 16 und 23 Jahre alten Insassen lediglich leicht verletzt zu sein. Dennoch wurden der Mann und die beiden Frauen wegen dem augenscheinlichen Unfallmechanismus zur weiteren Abklärung in Münchner Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Für etwas über eine Stunde war der betroffene Bereich gesperrt. Die Polizei übernimmt die Unfallermittlung, ein Sachschaden kann nicht benannt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (pyz)

