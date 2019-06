Feuerwehr München

FW-M: Brand auf einer Baustelle (Neuperlach)

München (ots)

Freitag, 28. Juni 2019, 3.04 Uhr; Von-Knoeringen-Straße In der Nacht zum Freitag gingen bei der Leitstelle München gleich mehrere Anrufe wegen eines Brandereignisses auf einer Baustelle ein. Daher wurden mehrere Löschzüge zu der Einsatzstelle in der Von-Knoeringen-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich eine Hebebühne und einige Baumaterialien in Flammen standen. Noch auf Anfahrt befindliche Einsatzfahrzeuge konnten daher abbestellt werden. Mehrere Trupps löschten den Brand mit zwei C-Rohren und kontrollierten den Bereich nach weiteren Glutnestern. Nach den Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

