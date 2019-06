Feuerwehr München

FW-M: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (Allach)

München (ots)

Dienstag, 25. Juni 2019, 16.34 Uhr; Ludwigsfelder Straße

Bei einer Kollision mit einem LKW ist am Dienstag ein 56-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Unmittelbar nach dem Unfall kam zufällig ein Rettungswagen des Roten Kreuzes vorbei, hielt sofort an der Unfallstelle an und leitete die Erstversorgung des Verunfallten ein. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und eines Notarztteams intensivierten die Maßnahmen vor Ort und sicherten die Einsatzstelle ab. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 56-jährige Radfahrer in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

