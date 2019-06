Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand im Westend

München (ots)

Montag, 10. Juni 2019, 19.06 Uhr; Kazmairstraße

Am gestrigen Abend ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand unweit der Feuerwache Westend gerufen worden. In einem Kellerabteil eines Wohnhauses kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand. Die ersteintreffenden Kräfte konnten deutlich Brandrauch aus den Kellerfenstern wahrnehmen. Zwei Trupps gingen mit Atemschutz und einem C-Rohr ausgestattet zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Das gesamte Wohnhaus wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht und konnte im Anschluss wieder für die Bewohner freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (dr)

