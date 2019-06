FW-M: Slackliner rettet junges Paar (Au-Haidhausen)

Feuerwehr München

Slackliner rettet junges Paar (Au-Haidhausen)

München

Mittwoch, 5. Juni 2019, 16.07 Uhr; Isar

Einem glücklichen Zufall und einer beherzten Reaktion eines jungen Mannes verdankt ein junges Paar in München wohl vermutlich sein Leben. Um sich bei den derzeitigen Temperaturen etwas abzukühlen, ging eine 28-jährige Frau und ihr 29-jähriger Freund gegen 16 Uhr an die Isar. Als die junge Dame ihre Füße in der kalten Isar abkühlen wollte, verlor sie das Gleichgewicht und fiel in den Fluss. Ihr Freund wollte seine Freundin natürlich instinktiv festhalten, wurde dabei aber selbst in den Fluss gezogen. Aufgrund der starke Strömung wurde das junge Paar durch eine Wasserwalze gezogen und etwa 200 Meter weiter in Höhe des Maximilianswerkes an eine Beckenmauer gespült. Mit letzter Kraft konnten sich die Beiden an einer Mauer "festkrallen". Lautstark riefen sie um Hilfe. Diese Hilferufe hörte ein "Slackliner" der auf Höhe der Luitpoldbrücke seinem akrobatischen Hobby nachging. Geistesgegenwärtig handelte der junge Mann und verknotete sein ganzes Equipment um dem in Not geratenen Pärchen helfen zu können. Er warf den Beiden ein "Seil" aus zusammengebundenen Bandschlingen zu und konnte so Schlimmeres bis zum Eintreffen der Rettungskräfte verhindern. Mit Steckleiterteilen konnten die etwa fünf Meter Höhenunterschied überbrückt werden und das Paar in Begleitung von Tauchern aus dem Wasser gerettet werden. Außer ein paar blauen Flecken und einer leichten Unterkühlung, waren die Beiden nach einer ersten Untersuchung aber wohlauf. Das junge Paar kam im Anschluss aber dennoch zur Abklärung in eine Münchner Klinik.

