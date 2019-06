Feuerwehr München

FW-M: Kohlenmonoxid in der Tiefgarage (Schwabing)

München (ots)

Mittwoch, 5. Juni 2019, 12.31 Uhr; Belgradstraße

Heute Mittag wurde die Integrierte Leitstelle über eine Person mit Schwindelanzeichen in einer Tiefgarage informiert. Umgehend wurde ein Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt. Nach Ankunft stellte sich heraus, dass sieben Personen bei der Reinigung einer Tiefgarage beschäftigt waren. Sie machten aber einen fatalen Fehler und stellten das mobile Reinigungsgerät mit Verbrennungsmotor in der Tiefgarage auf. Durch die Abgase des Gerätes erhöhte sich die Kohlenmonoxid-Konzentration so stark, dass es allen Mitarbeitern in rascher Folge schlechter ging. Die Besatzung des Rettungswagens erkannte den Ernst der Lage und alarmierten umgehend weitere Kräfte nach. Insgesamt wurden bei diesem Vorfall sechs Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und belüftete die Tiefgarage. Anschließend kontrollierten sie die angrenzenden Gebäude. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

