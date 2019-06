Feuerwehr München

FW-M: Tödlicher Arbeitsunfall (Ramersdorf-Perlach)

München (ots)

Dienstag, 4. Juni 2019, 12.09 Uhr; Quiddestraße

Heute Mittag ist es bei Arbeiten auf einem Flachdach zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Arbeiter beugte sich über die Öffnung einer Glaskuppel, als diese sich schloss und den 21-Jährigen einklemmte. Kollegen öffneten die Kuppel und riefen den Notruf. Eine Polizeistreife kam am Unfallort an und fand den Arbeiter bewusstlos vor. Sofort begannen die Polizeibeamten mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Notarzt und das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr intensivierten die Maßnahmen. Mit der Drehleiter wurde der Patient von dem etwa sechs Meter hohen Dach herabgeholt und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert, in der er kurz darauf verstarb. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

