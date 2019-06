Feuerwehr München

FW-M: Elektrobrand auf Dach (Giesing)

München (ots)

Dienstag, 4. Juni 2019, 15.32 Uhr; Tegernseer Landstraße

Ein Elektrobrand auf dem Dach eines Bürogebäudes hat für Verkehrsbehinderung gesorgt. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle einen Dachstuhlbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte sahen bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein auf dem Dach. Zeitgleich lief die automatische Brandmeldeanlage des Bürogebäudes in der Leitstelle ein. Vorsorglich sind weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert worden. Als die Kollegen am Brandherd ankamen stellten sie fest, dass es sich um einen Elektrobrand am Kabelstrang einer Mobilfunkantenne handelte. Nachdem das Feuer gelöscht war, mussten für Nachlöscharbeiten Teile der betroffenen Anlage demontiert werden. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Grünwalder Straße und Tegernseer Landstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (ost / h31)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell